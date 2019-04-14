0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ABD depremle sallandı! Binlerce hane etkilendi

ABD'ye bağlı Hawaii eyaletinde yerin 16 kilometre altında 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

14 Nisan 2019 Pazar 12:24
ABD depremle sallandı! Binlerce hane etkilendi

ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Büyük Ada'daki Kailua-Kona kentinin 24 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

Yerin 16 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremde henüz herhangi can veya mal kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Binlerce hanenin elektriği kesildi

Sivil Savunma yetkilileri, deprem nedeniyle adadaki 3 bin 300 hanenin elektriğinin kesildiği ve koparak yuvarlanan kayaların bir kara yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtığını ifade etti.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 12:24
  1. ABD
  2. Hawaii
  3. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)
  4. Büyük Ada
  5. Kailua-Kona
  6. deprem
  7. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçer: "Kentimizi turizmde markalaştırmayı hedefliyoruz"
    1. Seçer: "Kentimizi turizmde..
    2. Hamilelikte yaşanan ayak şişlikleriyle..
    3. Sürücüler dikkat! Emniyet kemerleri..
    4. Hacılar’da Bilim Günleri Ödül Töreni..
    5. Kalp sağlığına dikkat çekmek için..
    6. Dünya Sağlık Örgütü: "Libya savaşında..
    7. Vakalar giderek artıyor! Türkiye..
    8. Tümör ameliyatı olan alageyik..
    9. ABD depremle sallandı! Binlerce hane..
    10. Antalya'da İtalyan doktoru gasp ettiler!
    11. Futbol üzerinden ağır tahrik! İmamoğlu..
    12. THY İstanbul Havalimanı’nda 1..
    13. Vatandaşlar suç duyurusunda..
    14. Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir..
    15. Onlarda karanlık, bizde Altın Çağ
    16. Ukrayna’da yasadışı göçmenlerin sayısı..
    17. Eğitim-Bir-Sen Topsu Sözleşme Öncesi..
    18. Başkan Büyükakın sahaya indi,..
    19. Şehitler için mevlit okutuldu
    20. Başkan Pekmezci, mesire alanında..
    21. Kayseri Şehir Hastanesi’ne 1 günde 21..
    22. Güroymak’ta Okullar Arası Satranç..
    23. Sosyal medyada ''Erdoğan'a hakaret"
    24. Akkuyu NGS en gelişmiş güvenlik..
    25. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na..
    26. Siyaset ve iş dünyası bu açılışta..
    27. Zap Rafting Takımı şampiyonluk yolunda
    28. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç..
    29. Ersoy: "Koruyucu diş hekimliği hayata..
    30. Başkan Büyükkılıç’tan Yöresel Ürünler..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer