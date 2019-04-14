ABD depremle sallandı! Binlerce hane etkilendi ABD'ye bağlı Hawaii eyaletinde yerin 16 kilometre altında 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Büyük Ada'daki Kailua-Kona kentinin 24 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Yerin 16 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremde henüz herhangi can veya mal kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Binlerce hanenin elektriği kesildi Sivil Savunma yetkilileri, deprem nedeniyle adadaki 3 bin 300 hanenin elektriğinin kesildiği ve koparak yuvarlanan kayaların bir kara yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtığını ifade etti. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

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