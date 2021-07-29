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Dünya ABD deprem son dakika: ABD’de deprem büyüklüğü kaç? ABD’deki depremde yıkılan bina var mı?
Dünya

ABD deprem son dakika: ABD’de deprem büyüklüğü kaç? ABD’deki depremde yıkılan bina var mı?

Son dakika deprem haberleri bu kez ABD’den geli. Gelen son dakika haberine göre, Alaska Yarımadası'nda 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD'nin kuzey eyaleti Alaska açıklarında meydana gelen sarsıntı, tüm Alaska Körfezi'nde hissedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:49:00 - 2021-07-29 09:54:07
ABD deprem son dakika: ABD’de deprem büyüklüğü kaç? ABD’deki depremde yıkılan bina var mı?

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptığı açıklamada, Alaska Yarımadası'nda 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi. USGS, depremin 35 km derinlikte olduğunu ekledi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami uyarısı yayımladı. ABD'deki büyük depremde henüz can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama gelmedi.

ABO fay hattı

Sık sık büyük depremlere sahne olan Alaska'da, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz 2020'de ise Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve tsunami uyarısı verilmişti. ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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