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Ekonomi ABD Darphanesi eski müdüründen altın alacaklara kritik uyarı!
Ekonomi

ABD Darphanesi eski müdüründen altın alacaklara kritik uyarı!

Amerika Birleşik Devletleri Darphanesi eski müdürü Ed Moy, altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:54:00 -
ABD Darphanesi eski müdüründen altın alacaklara kritik uyarı!

Altın fiyatları son günlerde düşüş eğilimde ve fiyat 1.770 doların altına kaydı. ABD Darphanesi eski müdürü Ed Moy’e göre, küresel bir fiziksel altın ve gümüş ürün kıtlığı madeni para ve külçelerde bir prim oluşturdu. Ed Moy’e göre, bu prim spot fiyat ile perakende yatırımcıların ödemesi gereken “gerçek” fiyat arasında bir kopukluğa neden oluyor.

Kriptokoin'in haberine göre, 2006-2011 yılları arasında ABD Darphanesi’nin direktörlüğünü yapan Ed Moy, bu kıtlığın bir nedeni olarak dünya çapındaki darphanelerin fiziksel para ve külçe talebine yetişememesini gösteriyor.

"Hepsinde altın bitti"

Ed Moy konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Yalnızca ABD Darphanesi değil, dünyanın dört bir yanındaki diğer Darphaneler, Avustralya’nın Perth Darphanesi, Meksika Darphanesi’nin hepsinde altın bitti. Yerinde tutamıyorlar ve o kadar çok kıtlık var ki perakendeciler bu altına erişimde sorun yaşıyor.

Ed Moy, bu fiziksel altın ve gümüş ürünlerdeki primlerin bazı yerlerde %20’ye kadar çıkabileceğini söyledi.

Ed Moy konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Külçe altın için en iyi perakendecilerden birine gidip bir ONS American Eagle külçe altın madeni parası için ne aradıklarına bir göz atarsanız… Şu anda spot fiyatı 1.775 dolar ver veya al olsa bile, zor durumda kalıyorsunuz. 2.000 dolardan daha düşük bir fiyata bir ONS altın bulmak için… Fiyatın 2.100 dolara kadar çıktığını gördüm.

Ed Moy, spot fiyatların altına ve gümüşün prime göre düzeltilmiş fiyatına yetişememesinin ana nedenlerinden birinin, genel piyasaların külçe türevleriyle dolması olduğunu söyledi. Ancak Ed Moy, short sözleşmelerin fiyatı tutmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu belirtiyor. Ed Moy konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Şimdi altının fiyatını yapay olarak düşüren şey, altın tutmayan birçok kurumsal yatırımcının olmasıdır. Ellerinde bulundurdukları şey, vadeli işlemler gibi altın türevleri satın almaktır… Birçoğu ekonominin toparlanacağını ve her şeyin yoluna gireceğini ve altının düşeceğini iddia ediyor. Bu short sözleşmeler ortaya çıktıkça, gördüğünüz şey bir altın fiyatları artışı…

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