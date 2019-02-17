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ABD, darbe destekçilerine 180 tonluk kemik attı

Venezuela'da halkın desteği ile seçilmiş Maduro yönetimine karşı darbe girişimini destekleyen ABD, "insani yardım" adı altında muhaliflere 180 tonluk gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.

17 Şubat 2019 Pazar 13:58
ABD, darbe destekçilerine 180 tonluk kemik attı

Venezuela'ya insani yardım malzemeleri taşıyan ABD ordusuna ait 3 kargo uçağı, Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınındaki Cucuta kentine ulaştı.

"Daha fazlası yolda"

ABD uluslararası yardım kurumu USAID'in Direktörü Mark Green, Florida eyaletindeki Homestead Hava Üssü'nden kalkan 3 "Boeing C-17" tipi askeri kargo uçağının Cucuta şehrine vardığını bildirdi.

Uçaklarda toplam 180 ton gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu ifade eden Green, "Bu ne ilkti ne de son olacak. Daha fazla yardım yolda." dedi.

Siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle Venezuela'yı terk eden çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Cucuta'ya daha önce sivil uçaklarla yardım malzemeleri taşınmıştı. Söz konusu yardım, askeri uçaklarla taşınan ilk insani yardım oldu.

ABD'nin bu adımı, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan Washington yönetiminin, görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve sosyalist hükümeti üzerindeki baskıyı arttırma çabası olarak yorumlanıyor.

"Küresel yardım şovu"

Maduro yönetimi, yabancı yardımların ülkeye girişini bloke ederken muhalifler, insani yardım meselesini hükümete karşı koz olarak kullanmaya çalışıyor.

Maduro, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin insani yardım hamlelerini eleştirmiş, "Hem bizim hükmümüzü kesip paramızı çalıyorlar, sonra da 'Alın bu kırıntılarla idare edin.' diye bunu küresel şova çeviriyorlar. Biz tüm onurumuzla bu küresel şova 'Hayır!' diyoruz. Venezuela'ya yardım etmek isteyen herkese açığız ama ihtiyacımız olan her şeyi alacak gücümüz var." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması, Maduro hükümetinin yurt dışı varlıklarını yönetmesini ve kendi gıda yardım programını yürütmesini zora sokuyor. Washington yönetimi, daha önce Venezuela devletinin ABD'deki, aralarında petrol şirketi Citgo'nun da olduğu varlıklarını Guaido'nun kontrolüne vermiş ve Maduro'nun kontrolündeki kurumların para transferlerine yasak getirmişti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:58
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  11. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  12. Maduro yönetimi
  13. Avrupa ülkeleri
  14. Guaido
  15. Washington

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 16 dk önce
    Venezuela’nın onurlu halkı bu atıklara ALDANIP ülkesini ABD’nin köpeği yapmayacaktır.
  • AydınAydın1 sa önce
    Doymadın Amerika, açsın hep açsın, vardır bunda da bir hikmet. Yok olup gideceksin, ama ne zaman ve nasıl onu Allah bilir. Belki de helak olmadan önce iyice şişmen gerekiyor. Takdir Allah’ın.

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