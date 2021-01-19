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Dünya ABD, Çin'in Uygur Türklerine soykırım yaptığını ilan etti!
Dünya

ABD, Çin'in Uygur Türklerine soykırım yaptığını ilan etti!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın görev süresine saatler kalan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç işlediği" sonucuna vardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 20:16:00 - 2021-01-19 20:48:51
ABD, Çin'in Uygur Türklerine soykırım yaptığını ilan etti!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitimine 24 saat kala, Çin'e yönelik yeni bir adım geldi.

Pompeo'dan açıklama

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadesini kullandı. 

Çin Müslüman Uygur halkına soykırım yapıyor

Bölgedeki incelemelerinin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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