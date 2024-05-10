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Dünya ABD, Çin'i temsil eden 37 Çinli kuruluşu ticari kısıtlama listesine aldı! İki devlet kulislerde konuşuluyor... Resmi açıklama
Dünya

ABD, Çin'i temsil eden 37 Çinli kuruluşu ticari kısıtlama listesine aldı! İki devlet kulislerde konuşuluyor... Resmi açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-10 01:05:00 -
ABD, Çin'i temsil eden 37 Çinli kuruluşu ticari kısıtlama listesine aldı! İki devlet kulislerde konuşuluyor... Resmi açıklama

ABD Ticaret Bakanlığı, Son dönemde kendine göre gerekçe göstererek Çin devletini kışkırtıyor. ABd'den yeni bir hamle geldi: 37 Çinli kuruluşa ihracat kısıtlaması getirdiklerini duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 37 Çinli kuruluşa "ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle ihracat kısıtlaması getirdi.

Söz konusu karar, şirketlerin Çin'in askeri modernizasyonuna destek sunabileceği ve Çin'e teknoloji akışını durdurmak için alındı. Söz konusu karar, ABD'li tedarikçilerin listede yer alan kuruluşlara ihracat yapmasını zorlaştırıyor.

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