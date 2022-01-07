ABD-Çin savaşının kazananı Türkiye oldu

Geçtiğimiz yıl 226 milyar dolarla ihracat rekoru kıran Türkiye, ABD'ye yaptığı ihracatta büyük sıçrama kaydetti. 2021 yılında ABD'ye yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, böylece bu ülkeye yaptığı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırdı.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin bu yıl revize edileceğine inandığını söyledi.

Türk ürünlerine güven daha net

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ABD; Almanya ve Birleşik Krallık'ın ardından üçüncü sırada yer aldı. ABD'ye yapılan ihracatın Rusya, Irak, Fransa gibi klasik pazarları bile geride bıraktığına dikkat çeken ATBD Council Onursal Başkanı Terzioğlu, 100 milyar dolar olarak belirlediği ABD ile Türkiye arasındaki dış ticaret hedefinin bu yıl revize edileceğine inandığını vurguladı. Terzioğlu, "Bu yıl bu hedefi daha yukarılara taşıyacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Amerika'da ürünlerimize olan talebi ve güveni artık daha net görmekteyiz" dedi.

Türkiye için fırsat

Çin ile ABD arasında yaşanan sorunların Türkiye'nin lehine olduğunu ifade eden Terzioğlu, "Çin'de yaşanan sorunlar Türk firmaların önüne çok büyük fırsatlar çıkarmakta. Sadece mal ticaretinde değil, müteahhitlik alanında da ABD'de çok büyük potansiyel var. Joe Biden'in Başkan seçilmesinden sonra ABD hükümeti alt yapı projelerine çok ciddi bütçeler ayırmış durumda. Bu da Türk inşaat firmaları için inanılmaz fırsatlar içermekte" şeklinde konuştu.

ATBD Council olarak ABD'nin 7 eyaletinde temsilciliklerinin bulunduğunu hatırlatan Terzioğlu, bunun yanı sıra ABD'nin tüm eyaletlerini içine alacak bir "Business Network" ağı oluşturmakta olduklarını kaydetti.

Bu proje sayesinde ABD'nin tüm kılcal damarlarına gireceklerini bildiren Terzioğlu, şunları söyledi:

"7 bölgedeki temsilcilerimiz vasıtasıyla Amerika'nın 50+1 eyaletine ulaşarak iki ülke arasındaki ticari ve sosyal faaliyetlerimizi yerine getirmek istiyoruz. ABD pazarına girmek isteyen firmalarımız bu pazardan çekinmesinler. Vizyonlarını geniş tutarak bu pazara girmeyi kendilerine bir hedef olarak koysunlar. Pazara girmeden önce bunun alt yapısını hazırlasınlar. Çünkü ABD pazarı sürdürülebilir bir ticaret anlayışına sahip."