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ABD çıkarmak için baskı yapıyordu! 'CIA Ajanı' salıverildi

"CIA ajanı" olduğu iddiasıyla 23 Temmuz 2016’da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski NASA çalışanı Serkan Gölge salıverildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:53
ABD çıkarmak için baskı yapıyordu! 'CIA Ajanı' salıverildi

İskenderun Cezaevi'nde tutuklu bulunan "CIA ajanı" Serkan Gölge salıverildi.

23 Temmuz 2016’da gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge, Ailesinden alınan bilgiye göre; tahliye edildi.

ABD'den açıklama gelmişti

Gölge'nin tutuklanmasının hemen ardından dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, açıklamalarda bulunmuştu.

Nauert, yaptığı açıklamada, “güvenilir deliller olmaksızın” verildiğini savunarak mahkûmiyet kararından ABD’nin derin kaygı duyduğunu söylemişti.

 

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:53
  1. İskenderun Cezaevi
  2. Serkan Gölge

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet2 sa önce
    Reis, rahibi salıverdik, ajanı salıverdik.... Hani ne oldu bizim dik duruşumuza. Boynumuzu büktün inan.
  • Ke-mal Ke-mal 3 sa önce
    Bi zamanlarda almanyanin ajanini tutuklamıştı devletimiz,onuda AB korkzsuna salmıştı,YANI YENI BIR OLAY DEGIL !Devlet anlaşılan cok ACIZ
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 5 sa önce
    Bu adamda Türklük var mı ?Suratına bir bakın ...
  • M Ali KM Ali K5 sa önce
    devletin gücü gariban vatandaşa mı yetiyor?,okurken gençlerine sahip çıkmayan devlet suçlu değil mi?,
  • ZaferZafer5 sa önce
    Çakma halifeniz beni yine şaşırtmadı.
  • AsabiAsabi5 sa önce
    Türkiyemde ne kadar çok vatan haini insan var
  • cemcem6 sa önce
    reiz rahip krizi, mavi marmara yada deniz yücel krizinde olduğu gibi yine dönüvermiş. yarın s 400 den de döner. demedi demeyin sayın kardeşlerim
  • PapazPapaz6 sa önce
    Bagımsız yargı kararı bu kimse başka yere çekmesin
  • DoğanDoğan6 sa önce
    Dünyanın kıskandığı lider ülke,dik duran dünya lideri..ne oldu??
  • kuntakintekuntakinte6 sa önce
    sayın hakimler bu ne idiü belirli artık it soylarını salıyonuzda niye 28 şubat mazlumlarını bunca yıl cezaevinde çürütüyorsunuz adaletiniz bunlara işlemiyormuilahi adalet de var onların umudu ilahi adalet ey AK pARTİ yapacağın bir şey yok öylemi derslerden biri de bu unutmayın o kadar
  • AbdullahAbdullah6 sa önce
    Soran olursa ABDye rest çektim dersin reis.
  • AliAli6 sa önce
    Birileri yine cia ajanı ile abd yi tehdit etti.Papaz da oldugu gibi, abd yemedi, birileri de saliverdi ajanı. Ama meydanlarda abd ye rest cekip duruluyor. Füzeler de gelmez. gelsede yunanistanin s300 ler gibi depoya kaldirilir. Abd, çin, rusya ve avrupaya bile rest cekiyor. Bizim gücümüz ne ki. Yine abd kuklasıyız. Akp ise seçmen gözünde güçlü görünmek herturlu numarayı cekiyor. Sizde guclu reyiz diyorsunuz.kanmayin artık

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