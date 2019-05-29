ABD çıkarmak için baskı yapıyordu! 'CIA Ajanı' salıverildi
"CIA ajanı" olduğu iddiasıyla 23 Temmuz 2016’da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski NASA çalışanı Serkan Gölge salıverildi.29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:53
İskenderun Cezaevi'nde tutuklu bulunan "CIA ajanı" Serkan Gölge salıverildi.
23 Temmuz 2016’da gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge, Ailesinden alınan bilgiye göre; tahliye edildi.
ABD'den açıklama gelmişti
Gölge'nin tutuklanmasının hemen ardından dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, açıklamalarda bulunmuştu.
Nauert, yaptığı açıklamada, “güvenilir deliller olmaksızın” verildiğini savunarak mahkûmiyet kararından ABD’nin derin kaygı duyduğunu söylemişti.
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