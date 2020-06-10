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Dünya

ABD CENTCOM Komutanı: Günün birinde oradan çıkacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, "Suriye'de ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Elbette ki sonsuza kadar orada kalacak değiliz. Günün birinde oradan çıkacağız ve bu siyasi bir karar olacak. Biz de o kararı icra etmeye hazır olacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 22:45:00 -
ABD CENTCOM Komutanı: Günün birinde oradan çıkacağız

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsünün düzenlediği online panelde değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın ABD ile Irak arasındaki ilişkileri koparmaya çalıştığını söyleyen Orgeneral McKenzie, ABD ile Irak arasında yarın bakanlar seviyesinde stratejik diyalog görüşmelerinin başlayacağını ve bu görüşmelerin iki ülke arasındaki uzun dönemli ilişki açısından kritik olduğunu kaydetti.

McKenzie, "Irak hükümetinin ABD ve koalisyon kuvvetlerinin ülkede kalmasını isteyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Günün birinde oradan çıkacağız"

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu ve doğusunda SDG adını kullanan YPG/PKK ile çalışmaya devam edeceğini aktaran Kenneth F. McKenzie, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin doğusunda ABD kuvvetlerine yönelik baskısını artıracağını vurguladı.

McKenzie, "Suriye'de ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Elbette ki sonsuza kadar orada kalacak değiliz. Günün birinde oradan çıkacağız ve bu siyasi bir karar olacak. Biz de o kararı icra etmeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

"Taliban'ın güvenilir ortak olacağını göstermesi gerek"

ABD'nin Afganistan'da Taliban ile yaptığı anlaşmayı da değerlendiren Orgeneral McKenzie, Taliban'ın güvenilir ortak olacağını göstermesi gerektiğini ve bu konuda henüz kendisinde olumlu bir kanı oluşmadığını anlattı.

McKenzie, ABD'nin Taliban ile yapılan ilk anlaşma çerçevesinde Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e çekeceğine, ancak beklenen koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle daha aşağı çekmeye hazır olmadığına dikkati çekti.

Kenneth F. McKenzie, şartlar yerine getirildiği takdirde ABD'nin Mayıs 2021 itibarıyla Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmiş olacağını da kaydetti.

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