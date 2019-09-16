'ABD çatışmaya girecek mi?' Trump açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların sorumlusu olduğundan neredeyse emin olduğunu söyleyerek, savaştan kaçınmak istediğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abkayk ve Hureys petrol tesislerine yönelik saldırılar hakkında açıklamada bulundu.

Saldırının sorumlusunun kim olduğundan 'neredeyse emin olduklarını' ifade eden Trump, "Bunu kimin yaptığını kesin olarak bulmak istiyoruz" dedi.

"Hazırlıklıyız"

"Savaştan kesinlikle kaçınmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Trump, "Kimseyle savaşmak istemiyorum ama biz herkesten daha hazırlıklıyız" diye konuştu.

Geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi devlet petrol şirketi Aramco'nun tesislerine 10 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmiş, krallığın petrol üretimi yarı yarıya durdurulmuştu.