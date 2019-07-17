ABD camideki Müslümanları bombaladı: 24 şehit! ABD Afganistan'da bir camiye hava saldırısı düzenledi. Saldırının, yerel halkın camide tefsir dersi yaptığı esnada gerçekleştirildiği belirtilirken 24 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklarca aktarılan bilgilere göre, Afganistan'ın Logar ilinin merkezinde ABD savaş uçakları bir camiyi vurdu. Saldırının, yerel halkın camide tefsir dersi yaptığı esnada gerçekleştirildiği belirtildi. Bölge kaynakları saldırı sonucunda caminin ağır hasar gördüğünü, camideki 24 sivilin öldüğünü ve 10 sivilin de yaralandığını ifade etti. Kabil hükümetine yakın kaynaklar saldırıda, camideki Taliban mensuplarının hedef alındığını öne sürdü. Logar il meclis başkanı saldırıda 3 Taliban üyesinin ve 3 çocuğun öldüğünü ifade etti. ABD'nin son dönemde Afganistan genelinde düzenlediği hava saldırıları ve baskınlarda yaşamını yitiren sivillerin sayısında artış yaşanıyor. Ülkenin birçok noktasında saldırılar rapor edilemediği için sivil kayıplarında gerçek rakamların çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kaynak: Mepa News

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