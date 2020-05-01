ABD Büyükelçisi'nden İncirlik açıklaması: Gündemde değil

Washington'daki Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen video konferansta konuşan Satterfield, "Türk partnerlerimizle birlikte çalışıyoruz. NATO, Türk partnerlerimizle her gün İncirlik'te çalışıyor. ABD'yle olan ikili ilişkiler açısından ve NATO açısından bu tesisin çalışmasında herhangi bir değişiklik yok" dedi.

ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını gündemine almış ve Ankara'nın buna yanıt olarak İncirlik'i kapatma yoluna gidebileceği konuşulmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayında bu konuda yaptığı bir açıklamada, "Şimdi bunların hepsi bizim tasarrufumuzda olan kararlardır. Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.