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Siyaset ABD Büyükelçisi'den 'Erdoğan' mesajı! Vatandaş cevabı anında yapıştırdı
Siyaset

ABD Büyükelçisi'den 'Erdoğan' mesajı! Vatandaş cevabı anında yapıştırdı

ABD'nin Türkiye Büyükelçi Jeff Flake, kendisi ve eşi adına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimini hatıralatan vatandaşın ABD Büyükelçisi'ne verdiği cevap dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 21:35:00 - 2022-02-05 21:42:34
ABD Büyükelçisi'den 'Erdoğan' mesajı! Vatandaş cevabı anında yapıştırdı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlayan Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Eşi Cheryl Flake ile birlikte Erdoğan ailesine geçmiş olsun mesajı ileten Jeff Flake, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi'ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaş cevabı yapıştırdı

Bir vatandaş ise dikkat çeken şu cevabı verdi:

"15 temmuzda ucağın vurulması için koordinatları veren ABD ne zamandan beri Erdoğan'ı düşünür oldu"

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