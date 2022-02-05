ABD Büyükelçisi'den 'Erdoğan' mesajı! Vatandaş cevabı anında yapıştırdı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlayan Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Eşi Cheryl Flake ile birlikte Erdoğan ailesine geçmiş olsun mesajı ileten Jeff Flake, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi'ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaş cevabı yapıştırdı

Bir vatandaş ise dikkat çeken şu cevabı verdi:

"15 temmuzda ucağın vurulması için koordinatları veren ABD ne zamandan beri Erdoğan'ı düşünür oldu"