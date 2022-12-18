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Gündem ABD Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması! Böyle duyurdular: Türk yetkililerle irtibat halindeyiz
Gündem

ABD Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması! Böyle duyurdular: Türk yetkililerle irtibat halindeyiz

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden flaş yeni açıklama yapıldı: 15 Aralık'ta Şişli'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 16:34:00 - 2022-12-18 16:54:20
ABD Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması! Böyle duyurdular: Türk yetkililerle irtibat halindeyiz

Açıklamada şöyle denildi: "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan Mounir Elkhamri'nin üzerinden kaza sonrası "başkonsolosun eşi" ibareli başkonsolosluk kartı çıkmıştı.

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