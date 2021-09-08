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Dünya ABD büyükelçiliğinde dikkat çeken görüntü
Dünya

ABD büyükelçiliğinde dikkat çeken görüntü

ABD’nin terk ettiği Afganistan’daki büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:19:00 - 2021-09-08 16:27:10
ABD büyükelçiliğinde dikkat çeken görüntü

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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