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Dünya ABD buna çok kızacak! Çin'den gövde gösterisi
Dünya

ABD buna çok kızacak! Çin'den gövde gösterisi

Son yıllarda ABD ile askeri alanda boy ölçüşmeye girişen Çin’in, Avrupa’da havacılık fuarına katılarak yeni askeri nakliye uçağı Y-20’yi sergileyeceğini açıklaması, Avrupa ile ABD’nin arasını açacak gibi görünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 13:34:00 -
ABD buna çok kızacak! Çin'den gövde gösterisi

Yeni Akit/Ankara

Çin’in askeri nakliye uçağı Y-20’nin Avrupa’da düzenlenecek uluslararası bir havacılık fuarına katılacağı açıklandı. Çin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Shen Jinke bugün düzenlenen Çin Hava Kuvvetleri Açık Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çin menşeli askeri nakliye uçağı Y-20’nin yakında Avrupa’da düzenlenecek uluslararası bir havacılık fuarına katılacağını bildirdi.

Çin’in çok güvendiği yerli ve milli nakliye uçağı…

Y-20 tipi uçak, Çin’in kendi gücüne dayanarak geliştirdiği yeni nesil büyük ölçekli askeri nakliye uçağı. Uçağın ilk uçuş denemesi, 26 Ocak 2013 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmişti. Çok maksatlı olarak kullanılan Y-20, karmaşık hava koşullarında çeşitli malzeme ve personeli uzun mesafede taşıma kabiliyetine sahip.

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