ABD buna çok kızacak! Çin'den gövde gösterisi
Son yıllarda ABD ile askeri alanda boy ölçüşmeye girişen Çin’in, Avrupa’da havacılık fuarına katılarak yeni askeri nakliye uçağı Y-20’yi sergileyeceğini açıklaması, Avrupa ile ABD’nin arasını açacak gibi görünüyor.
Yeni Akit/Ankara
Çin’in askeri nakliye uçağı Y-20’nin Avrupa’da düzenlenecek uluslararası bir havacılık fuarına katılacağı açıklandı. Çin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Shen Jinke bugün düzenlenen Çin Hava Kuvvetleri Açık Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çin menşeli askeri nakliye uçağı Y-20’nin yakında Avrupa’da düzenlenecek uluslararası bir havacılık fuarına katılacağını bildirdi.
Çin’in çok güvendiği yerli ve milli nakliye uçağı…
Y-20 tipi uçak, Çin’in kendi gücüne dayanarak geliştirdiği yeni nesil büyük ölçekli askeri nakliye uçağı. Uçağın ilk uçuş denemesi, 26 Ocak 2013 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmişti. Çok maksatlı olarak kullanılan Y-20, karmaşık hava koşullarında çeşitli malzeme ve personeli uzun mesafede taşıma kabiliyetine sahip.