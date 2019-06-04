0553 313 94 23

ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık F-16 satacak

ABD Dışişleri Bakanlığı’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından basına yapılan açıklamada, Bulgaristan’la 1 milyar 673 milyon değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

04 Haziran 2019 Salı 13:00
ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık F-16 satacak

ABD Dışişleri Bakanlığı’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından basına yapılan açıklamada, Bulgaristan’la 1 milyar 673 milyon değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.


ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan Hükümetine F-16 C/D Blok ve 70/72destek ekipmanlarının satışı konusunda yaklaşık 1 milyar 673 milyon dolarlık olası bir askeri satışı onaylama kararı aldı” ifadelerini kullandı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aralık ayında Washington’un Sofya’yla işbirliği yapmaya kararlı olduğunu söylemiş, F-16 savaş uçağı satın alımını sağlamak için ülkenin bütçe sınırlarını karşıladığını duyurmuştu. Geçtiğimiz 25 yıl boyunca ABD, askeri yeteneklerini güçlendirmek için Bulgaristan’a 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı sağladı. Pompeo’ya göre, bu yatırımlar sayesinde Bulgaristan, NATO’nun gelişmesi sürecinde birlikte çalışabilecek önemli bir müttefik olacak.



Uçak alımına muhalefetten tepki


Öte yandan Bulgaristan Rönesansının Alternatifleri Partisi (ABV) Başkanı Rumen Petkov, “Bence size en pahalı elektrikli süpürgeyi satmaya çalıştıklarında arkadaşlarınız hakkında kötü konuşamazsınız, aynen F-16’ınların olduğu gibi” diyerek yeni bir tartışma başlattı. Petkov, Nisan ayında "Anlaşmanın sadece ABD ekonomisine 2 milyar dolar kazandıracağını” ve Bulgaristan’ın bu uçaklarla kimseyi korkutamayacağını iddia etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİG'de sezon sona erdi
    1. ANALİG'de sezon sona erdi
    2. Aliağa protokolü bayramlaştı
    3. Çocuklarla bayram bir başka güzel
    4. TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da..
    5. Balçova Belediyesinde yüzler gülüyor
    6. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 15..
    7. BİSİM’in 35’inci istasyonu da hizmete..
    8. İstanbul Hareketi'nden Yıldırım..
    9. Ağabeyini ailesinin gözleri önünde..
    10. Muhtar olarak ölmek istemişti olmadı
    11. İdlib'de bombardıman altında bayram
    12. Dedeleri gibi dünyaya meydan okumayı..
    13. Kars Valiliği’nde bayramlaşma
    14. Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği
    15. Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan..
    16. AK Parti Mezitli Teşkilatı son iftarda..
    17. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları..
    18. Narkotimlerden bayramda uyuşturucu..
    19. Bakan Çavuşoğlu Alanya’da ailesiyle..
    20. Başkan Büyükkılıç: "Büyükşehir..
    21. Kars’ta camiye yıldırım düştü, minare..
    22. ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık..
    23. Nevşehir protokolü bayramlaştı
    24. Vali Su, kamu görevlileri ve..
    25. Mesleki eğitime yeni soluk
    26. "Namazını kıl kardeşim"
    27. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    28. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    29. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    30. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."