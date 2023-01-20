ABD borç batağında! Kriz büyüyor
ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.
ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.
ABD Hazine Bakanlığı borç limitini aşmamak için "olağanüstü tedbirleri" devreye soktu.
Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakanlığın borç limitine ilişkin aldığı önlemler hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik bir mektup gönderdi.
ABD'nin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine bugün ulaşılacağının tahmin edildiğini anımsatan Yellen, Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemleri bugün uygulamaya başladığını bildirdi.
Olağanüstü önlemlerin süresinin önemli ölçüde belirsizliğe tabi olduğunu vurgulayan Yellen, ABD'nin "tam güven ve itibarını" korumak için Kongreye yaptığı "derhal harekete geçme" çağrısını yineledi.
ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.
Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.