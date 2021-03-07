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Dünya ABD bombardıman uçaklarından devriye uçuşu!
Dünya

ABD bombardıman uçaklarından devriye uçuşu!

ABD Silahlı Kuvvetlerine ait, B-52 tipi iki stratejik bombardıman uçağının, Orta Doğu üzerinde çok uluslu devriye uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 19:28:00 -
ABD bombardıman uçaklarından devriye uçuşu!

ABD Silahlı Kuvvetlerine ait, B-52 tipi iki stratejik bombardıman uçağının, Orta Doğu üzerinde çok uluslu devriye uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine ait iki adet B-52H uçağı bugün, ABD'nin, bölgedeki güvenliğe yönelik verdiği taahhüdü bir kez daha vurgulamak için, ABD'nin ortak ve müttefiklerine yönelik saldırganlığı geri püskürtmek adına, Orta Doğu'da çok uluslu bir devriye görevi yapmışlardır." denildi.

Misyon sırasında, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu bazı "ortak ülkelerin" uçaklarının ve ABD savaş uçaklarının da, bombardıman uçaklarına bazı noktalarda eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri rutin olarak, CENTCOM'un sorumluluk bölgesinin içine, dışına ve çevresine hava aracı ve personel taşımaktadır. Bunun amacı da misyon gerekliliklerini karşılamak, bölgesel ortaklarla eğitim düzenlemek ve stratejik ortaklığın öneminin altını çizmektir." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede, geçici uzun menzilli bombardıman uçaklarının görevlendirilmesinin 2015'e dayandığı belirtilerek, "Bu misyon, bu yıl içinde Orta Doğu'da dördüncü kez bombardıman uçağı kullanılmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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