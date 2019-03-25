ABD bombardıman uçakları Rusya sınırında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Boeing B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçakları Rusya sınırında tehlikeli uçuşlar yaptı.

ABD’ye ait 3 adet Boeing B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırına yaklaştığı tespit edildi. Plane Radar'ın verilerine göre, bu sabah İngiltere'deki hava üssünden kalkan 2 adet B-52H'in Kaliningrad Bölgesi etrafında uçuş gerçekleştirdi. Baltık ülkelerin hava sahasını inceleyen uçakların sonra geri döndüğü ifade edildi. Rus Donanması'na yaklaştı Uçakların yaklaşık 3 bin metre yükseklikte hareket ettiği belirtildi. Portalın verilerine göre, bir B-52H daha aynı saatlerde Kaliningrad Bölgesi'ne yaklaşarak Rus Donanması Baltık Filosu üssünü bombalama imitasyonunu gerçekleştirdi. Ayrıca yine B-52H'lere destek amacıyla İngiltere'deki üsten Boeing RC-135V Rivet Joint keşif uçağı havalandırıldı.

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