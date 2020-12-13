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Dünya ABD bombardıman uçakları bölgeye girdi! İran ordusundan hemen açıklama geldi
Dünya

ABD bombardıman uçakları bölgeye girdi! İran ordusundan hemen açıklama geldi

İran, ABD B-52 bombardıman uçaklarının bölgeye girmesinin ardından hava savunmasının hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:02:00 - 2020-12-13 12:06:06

İran ordusu, bölgedeki yabancı kuvvetlerin hareketlerini izlediğini ve hava savunmasının Amerikan B-52 bombardıman uçaklarının hareketlerini izlediğini açıkladı.

İran ordusunun Hatem el Anbia Hava Savunma karargahı komutan yardımcısı Tuğgeneral Qadir Rahimzadeh, ordunun ABD B-52 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere bölgedeki tüm yabancı kuvvetlerin hareketlerini izlediğini söyledi.

Rahimzadeh, "B-52 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere bölgedeki tüm yabancı kuvvetlerin hareketleri, ülkenin güney Körfez'deki hava sınırlarından 150 km'den daha uzak bir mesafede izleniyor" dedi.

İranlı nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'in 29 Kasım'da başkent Tahran yakınlarında öldürülmesinin ardından, Basra Körfezi'ndeki gerginlikler bu ay inanılmaz derecede yüksekti.

İran, İsrail MOSSAD ve muhalefet grubunun unsurları olan İran Halk Mücahitleri (MEK) tarafından gerçekleştirildiğini söylediği suikastlara cevap sözü vermişti.

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Yorumlar

atakan699

iran belasi bulacak
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alper

imansin yakından dinsiz gelir inşallah iran denen mesebci israil usa bir devlet olmaz
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