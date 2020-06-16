ABD bombardıman uçakları bölgede! Rusya’dan açıklama: Su-27’ler havalandı
Rus birliklerinin nöbet tuttuğu Baltık Denizi’nin tarafsız sularında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H stratejik bombardıman uçaklarının ve yabancı keşif uçaklarının uçtukları saptandı. Rusya, Su-27 avcı uçaklarının havalandığını belirterek, ‘Rusya devlet sınırlarının ihlaline izin verilmedi’ dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Bölgesi’nde nöbet tutan Rus hava savunma birliklerinin Baltık Denizi’nin tarafsız sularında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H stratejik bombardıman uçaklarının ve yabancı keşif uçaklarının uçtuklarını saptadığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi’nde nöbet tutan hava savunma birliklerinin Baltık Denizi’nin tarafsız sularında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H stratejik bombardıman uçaklarının ve yabancı keşif uçaklarının uçtuğunu saptadığı belirtildi.
Havada önleme için Baltık Filosu'nun Su-27 avcı uçaklarının havalandığı belirtilen açıklamada, "Rusya devlet sınırlarının ihlaline izin verilmedi. Rus uçaklarının uçuşları, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleşti" ifadeleri yer aldı.
ABD ve NATO hava kuvvetlerine ait stratejik ve keşif uçakları, Baltık Operasyonları (BALTOPS 2020) tatbikatı kapsamında Baltık Denizi’nin hava sahasında uçuyor.