  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler
Dünya

ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'ye bölgeden tepki var. ABD'nin Erbil kentine yolladığı yardımlar bölge halkı tarafından ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:12:00 -
ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler

Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden Peşmergelerin yakınları, ABD'li bir vakıf ve Peşmerge Bakanlığı tarafından sunulan yardımları ateşe verdi.

Yerel medyada yer alan görüntülere göre, Peşmergelerin yakınları, ABD'li vakfın ve Bakanlığın yardımlarını protesto etti.

Yardım paketlerinde "kıyafet, terlik ve bebek bezleri" bulunmasına tepki gösteren Peşmerge yakınları, paketleri Peşmerge Hastanesi önünde ateşe verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'in ofisinden yapılan açıklamada, taraflar arasında bir yanlış anlaşılma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu durumu telafi etmek için Peşmerge yakınlarıyla bir toplantı yapılacağı ve gerekli yardımların sağlanacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz
Dünya

Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına b..
Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı
Dünya

Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da tarihi bir zafere imza attı. 28 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan'ın yedi hedefi de belli oldu. "Türkiye'ni..
Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?
Gündem

Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?

Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Terör ve ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay