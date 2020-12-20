ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir

Türkiye’nin Rusya’dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin Ankara’ya CAATSA yaptırımlarını uygulayacağını duyurmasının ardından gözler Hindistan’a çevrildi.

c4defence'ın haberine göre, 2018 yılında Rusya ile S-400 sistemleri için 5 milyar Amerikan Doları değerinde anlaşmaya varan Hindistan, Türkiye sonrasında yaptırımların yeni adresi olup olmayacağı konusunu tartışıyor.

“ABD, NATO müttefikine karşı S-400’e yaptırım uyguladıysa, neden Hindistan’a uygulanmayacağına inanıyoruz?” sorusunu dile getiren Hindistan Savunma Bakanlığının eski danışmanlarından Amit Koushish, hükümetin bu potansiyel tehdide karşı harekete geçmesini istedi. Koushish, “Bize karşı da yaptırım olacaktır. S-400’ler bize teslim edilirse, Hindistan’a karşı ABD yaptırımlarının uygulanacağını varsayabiliriz.” diye ekledi.

Türkiye’ye yaptırımın duyurulmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı, “Bugünkü eylem, ABD müttefiklerinin CAATSA’nın 231. Maddesini tam olarak izlemeleri gerektiğine dair net bir mesaj veriyor.” açıklamasında bulunmuştu.

Yaptırıma kesin gözüyle bakılıyor

Hindistan basını ABD’nin yaptırım uygulaması haberine, Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar’ın sözlerinden alıntı yaparak yer verdi. Jaishankar, Washington’a “İlişkilerin uzun süredir ikili olmaktan çıktığı çok kutuplu bir dünyada nasıl çalışılacağını öğrenmesini” tavsiye etmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Hindistan pazarının kaybetmek istemeyeceğini düşünüyor.

Teslimat yakın zamanda olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı R.Clarke Cooper, Hindistan’ın CAATSA kapsamına alınma ihtimaline ilişkin olarak, yasanın müttefikleri ve dostları cezalandırmayı amaçlamadığını söyledi. Cooper, “Ne pahasına olursa olsun ortak ülkelerin savunma yeteneklerini zayıflatmak istemiyoruz.” dedi.

Hindistan, Rusya’nın önümüzdeki beş yıl içinde satın alınan S-400 sistemlerini teslim edeceğini düşünüyor.

Türkiye İçin CAATSA

ABD’nin Türkiye yaptırımları Savunma Sanayii Başkanlığına ihracat lisansı verilmesini yasaklıyor; SSB Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir ve üst düzey üç isme vize yasağı ve ABD’deki mal varlıklarını dondurma önlemlerini getiriyor.

ABD yaptırımları neler

2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.

Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.

Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor.

CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:

"1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi

2- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

3- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi

4- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi

5- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi

6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması

7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

8- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi

9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

10- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

11- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı

12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."

Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.

Rusya'nın yaptırımlara tepkisi olay olmuştu

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların potansiyel S-400 alıcılarının gözünü korkutma amacı taşıdığını düşünen Rus askeri uzman Korotçenko, yaptırımların Ankara'yı Moskova'yla ikinci S-400 sözleşmesi imzalamaktan vazgeçireceğine ihtimal vermediğini vurguladı. Küresel Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımları değerlendirdi. Sputnik'e demeç veren Korotçenko, "Washington'un Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, ABD'nin küresel silah pazarındaki haksız rekabet uygulamalarının belirgin bir örneği. Bu yaptırımların temel amacı, uzun menzilli S-400 sistemleri alımının ABD'nin bu tür eylemlerde bulunmasına yol açacağı konusunda diğer ülkeleri uyarmak" ifadelerini kullandı.