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Gündem ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar
Gündem

ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:14:00 -
ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar

Beyaz Saray'a yakın isimlerden biri olan Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı oy oranını alıntılayarak kamuoyu ile paylaştı.

Prof. Steve Hanke, Metrpoll Araştırma'nın son anketini alıntılayarak "Eylül ayında onay notu% 47.9'dan% 52.3'e yükseldi. Erdoğan, halkı bayrak altında topluyor" dedi.

Hopkins'in sözleri 'ABD ile Erdoğan'ın gücünü kabullendi' şeklinde yorumlandı.

AK Parti oy oranlarını paylaşmıştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, her ay düzenli yaptırdıkları anketlere ilişkin, “Hiçbir zaman yüzde 40’ın altına inmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız” demişti.

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Yorumlar

Tolga

Yapmayın ya böyle abuk sabuk düşüncelere girmeyin.
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AA

YÜZDE YETMİŞ OLMALI EN AZ ÇÜNKÜ DÜNYADA FUTBOL PİYASASI GİBİ CUMHURBAŞKANLIĞI PİYASASI OLSA YANİ DEVLETLERİ YÖNETECEK KİŞİLERDE TRANSFERİ GİBİ BİR DURUM OLSA ERDOĞANIN DÜNYA LİDERLERİNE KARŞI DURUMU NE OLURDU ACABA DÜNYA SIRALAMASINDA MESSİ NE İSE REİSTE O OLURDU O SEBEPTEN DOLAYI BİZDE İKEN KIYMETİNİ BİLELİM REİSİN BİRDE KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU SEZGİN TANRIKULU YARDIMCILARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN ALLAH cc KORUSUN HAYALİ BİLE KÖTÜ
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