ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını sosyal medya hesabından paylaştı.
Beyaz Saray'a yakın isimlerden biri olan Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı oy oranını alıntılayarak kamuoyu ile paylaştı.
Prof. Steve Hanke, Metrpoll Araştırma'nın son anketini alıntılayarak "Eylül ayında onay notu% 47.9'dan% 52.3'e yükseldi. Erdoğan, halkı bayrak altında topluyor" dedi.
Hopkins'in sözleri 'ABD ile Erdoğan'ın gücünü kabullendi' şeklinde yorumlandı.
AK Parti oy oranlarını paylaşmıştı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, her ay düzenli yaptırdıkları anketlere ilişkin, “Hiçbir zaman yüzde 40’ın altına inmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız” demişti.