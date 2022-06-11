ABD benzin fiyatlarında yeni rekor seviye!

Amerikan Otomotiv Birliği’nin (AAA) verilerine göre ABD’de yükselen enflasyonun başlıca sebeplerinden görülen yakıt fiyatları yükselişine devam ederek Cumartesi günü tarihinde ilk defa 5 doların üzerine çıktı.

AAA’nın verileri kurşunsuz benzin ülke ortalamasının 11 Haziran’da 4,986 dolardan 5,004 dolara çıktığını gösterdi.

Benzin fiyatları, Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesi ABD Kongresi’nde ufak bir farkla sahip oldukları korumakta zorlanan Joe Biden ve Demokrat milletvekilleri için önemli bir soruna dönüşmüş durumda.

Biden daha önce fiyatları aşağı çekmek için ABD stratejik rezervlerinden rekor seviyelerde petrolü piyasaya sürmek ve başlıca OPEC ülkelerine üretimi artırmaları için telkinde bulunmak gibi birçok yola başvurmuştu.

Ancak toparlanmaya başlayan küresel talep, başlıca petrol üreticilerinden Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve rafineri kapasitelerindeki sıkışmalar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle bu önlemer etkisi kalmış ve yakıt fiyatları artmaya devam etmişti.

Yine de ekonomistler, fiyatların belirli bir süre 5 doların üzerinde kalması durumunda talebin düşmesini bekliyorlar.

Kpler Kıdemli Ekonomisti Reid L’Anson, “5 dolar seviyesi benzinde çok büyük bir talep düşüşünü göreceğimiz nokta olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre mevcut fiyat seviyesi enflasyondan arındırıldığında 2008’de görülen zirve noktasının hala yüzde 8 altında.