ABD bayrağına sarılıp yatan Can Dündar parçalanmış Türk bayrağı önünde poz verdi
Geçtiğimiz yıllarda ABD bayrağına sarılarak yattığı fotoğraflarla hatırlanan 'vatan haini' firari Can Dündar, Alman ZDF kanalına parçalanmış Türk bayrağı önünde röportaj verdi.
yeniakit.com.tr
"FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar, çıktığı ZDF kanalında, fonda verilen parçalanmış Türkiye bayrağı önünde söyleşi yaptı.
Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan yorumlarda, fonda verilen parçalanmış Türkiye bayrağından rahatsızlık duymayan ve programa devam eden Dündar'ın, her fırsatta ülkesine ihanet etmekten geri durmadığı belirtildi.
Türkiye tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Alman vatandaşı Can Dündar'ın "tasmasının Almanların elinde olduğu" yorumunu yapan sosyal medya kullanıcıları, yapılan söyleşi de bayrağın parçalanmış halde verilmesinin de mesaj içerdiğini belirttiler.
ABD bayrağına sarılıp yatmıştı
Öte yandan 'vatan haini' Can Dündar, geçtiğimiz yıllarda da ABD bayrağına sarılarak pozlar vermişti.