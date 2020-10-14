ABD başta olmak üzere 4 ülkeye satılıyor

Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firma, ABD başta olmak üzere 4 ülkeye banyo mobilyası ihraç ediyor.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Ogün Sönmez, AA muhabirine, 1979'dan bugüne mobilya sektöründe hizmet verdiklerini, bir yıldır dünyaya açılarak ihracata başladıklarını belirtti.

Şu anda rutin olarak ABD'ye banyo mobilyası gönderdiklerini, İngiltere, Irak ve Azerbaycan'a da satış yaptıklarını belirten Sönmez, Gana'ya da yakın bir zamanda ihracat gerçekleştirmek üzere görüşmelerin sürdürüldüğünü ve siparişlerin alındığını aktardı.

Sönmez, yaklaşık 150 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, sürekli kendilerini geliştirdiklerini ve istihdamı artırmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Yerel bazda kurulduklarını ve adım adım ilerleyerek bu seviyelere geldiklerini kaydeden Sönmez, "İhracatımız arttıkça bizler de çok memnun oluyoruz. Hem ülkemiz hem de ilimiz adına bu ivme inşallah artarak devam edecek. Amacımız daima ileriye gitmek. Yaptığımız işin kalite seviyesini de en üst seviyeye çıkartmak." diye konuştu.

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek ise fındık diyarı Ordu'dan mobilya ihracatı yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Firma yetkilileri ve çalışanlarını kutlayan Şimşek, yapılan ihracatın son derece önemli olduğunu, ihracata başta devlet olmak üzere herkesin oldukça önem verdiğini dile getirdi.

Şimşek, Ordu OSB'de yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Burada faaliyet gösteren birçok firma ihracat gerçekleştiriyor. Bu firmaların başında fındık fabrikaları var. Bunun yanı sıra Ordu'dan birçok ülkeye tekstil ve makine ihracatı da yapılıyor. Son dönemde buna mobilyanın da eklenmesi mutluluk verici." dedi.

İhracatın hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkısına dikkati çeken Şimşek, tüm firmalara ihracata yönelmelerini tavsiye etti.