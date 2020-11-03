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Dünya ABD başkanlık seçim sonucu ne zaman açıklanacak?
Dünya

ABD başkanlık seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

ABD başkanlık seçim sonucu son dakika, Amerikan Başkanı seçimleri sonucu ne zaman açıklanacak? Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimleri bugün gerçekleştirilecek. ABD'li vatandaşlar aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanacak. ABD başkanlık seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:37:00 -
ABD başkanlık seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Amerika Başkanlık Seçimleri için geri sayım başladı. Mevcut Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasında geçecek olan ABD Başkanlık seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan ve delegelerin belirlenmesi ile son bulacak. Dünya ABD seçim sonuçlarına kilitlenmişken son anketler Demokrat aday Joe Biden'ı büyük farkla önde gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" seçim süreci yaşanan ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

Amerikan Başkanı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları için net açıklanma tarihi belirsizliğini korurken, geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.

2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.

Yeni Başkan ne zaman görev alacak?

Seçimi kazanan başkan ve başkan yardımcısı seçimden sonraki ilk 20 Ocak günü öğle saatinde görevi devralacak.

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