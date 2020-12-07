  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD başkanlığına seçilen Biden, Sağlık Bakanlığına Xavier Becerra'yı getirecek
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Biden, Sağlık Bakanlığına Xavier Becerra'yı getirecek

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:52:45 -
ABD başkanlığına seçilen Biden, Sağlık Bakanlığına Xavier Becerra'yı getirecek

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Sağlık Bakanlığı görevine Xavier Becerra'yı getireceğini açıkladı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rekor sayıda vaka ve ölümlere ulaşılırken, Biden sağlık ekibinde yer alacak isimleri belirledi.

Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu.

Latin Amerika kökenli Becarra, görevinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda salgınla mücadelede önemli rol oynayacak.

Becarra, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını en fazla eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. California eyaleti ise Trump yönetimi ve politikalarına karşı şimdiye kadar 100'den fazla dava açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı
Gündem

CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Konsensüs Araştırmanın sahibi Murat Sarı, Hukukçu Mücahit Birinci'nin sorusunu duyunca çıldırdı.
Pirinç unu maması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pirinç unu maması nasıl yapılır?

Pirinç unu maması tarifi | Ek gıdaya geçen bebekler için anneler hem doyurucu hem de besleyici tarifler arıyor. Annelerimizin, büyükanneleri..
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, lokantaların hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 00.00 arasında paket servis yapabilece..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay