ABD Başkanı Trump'tan NATO'ya sert tepki

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında İran gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.

İran'la görüşmelerin sürdüğünü anlatan ve bu sürecin sonunda Tahran'ın elinde nükleer silah görmek istemediklerini vurgulayan Trump, "İranlılar anlaşma yapmak için yalvarıyorlar, ben değil. Anlaşma yapmak için onlar yalvarıyorlar. Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İranlıların elinde şu anda bir anlaşma yapma şansları olduğunu ve anlaşma yapıp yapmama kararının artık İranlılara kaldığını ifade eden ABD Başkanı, "İran'ın nükleer emellerinden kalıcı olarak vazgeçme ve yeni bir yol çizme şansı artık kendi elinde. Bunu yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz. Eğer istemezlerse, onların en büyük kabusu olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Şu anda bir anlaşma yapma şansları var, bu onlara kalmış." dedi.

İran'la anlaşma yapmaları durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını dile getiren Trump, İranlıların müzakere masasında "çok başarılı ve zeki" olduklarını kaydetti.

İran kesin bir yenilgiye uğradığını kabul ediyor

Öte yandan ABD Başkanı, İran'ın "yenilgiye uğradığını" kendi içinde kabul ettiğini savunarak, İran'ın ordusunu büyük oranda yok ettiklerini ve Tahran'ın anlaşma yapmaya mecbur kaldığını ileri sürdü.

"Operasyonumuzu tamamlamamızın yaklaşık 4 ila 6 hafta süreceğini tahmin ediyoruz. Şu anda programın çok ilerisindeyiz." diyen Trump, bu sürecin sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

Trump'tan NATO'ya tepki

Daha önceki NATO'ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, özellikle İngiltere'nin ismini anarak NATO ülkelerinin İran konusunda ABD'nin yardımına gelmediğini belirtti.

Trump, "NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradık çünkü İran konusunda NATO hiçbir şey yapmadı. Onlar, her şey (İran'ın askeri gücü) yok edildikten sonra şimdi gemi göndermek istiyor." şeklinde konuştu.

Konuşmasının bir yerinde eski ABD Başkanı Barack Obama'ya da tepkisini dile getiren Trump, "Barack Hüseyin Obama, İran'ı İsrail'e tercih etti." ifadesini kullandı.