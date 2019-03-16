ABD Başkanı Trump'tan kritik atama
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığına (SECEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ı atayacağı duyuruldu.16 Mart 2019 Cumartesi 10:51
ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, Wolters'ın Orgeneral rütbesine terfi ettirildiğini ve Trump'ın kendisini EUCOM Komutanlığı görevine atayacağını ifade etti.
Shanahan, açıklamasında, "NATO da Orgeneral Walters'ın Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı olması konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verdi.
Orgeneral Wolters, Senatodan onay aldıktan sonra mevcut EUCOM Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'nin yerine atanmış olacak.
Wolters, halihazırda ABD'nin Avrupa Hava Kuvvetleri, Müttefik Hava Komutanlığı ile NATO Müşterek Hava Gücü Yetkinlik Merkezi Direktörlüğü görevlerini yürütüyor.
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