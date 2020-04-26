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Aktüel

ABD Başkanı Trump’tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Kovid-19 telefonu

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere: - "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı"

2020-04-26 23:52:26 -
ABD Başkanı Trump’tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Kovid-19 telefonu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, konuyla ilgili açıklamasında, telefonda görüşen iki liderin Kovid-19 salgını ile mücadelenin yanı sıra küresel ekonominin ve iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti.

Deere, şunları kaydetti:

"İki lider Birleşmiş Milletlerin (BM) salgınla mücadelesini değerlendirmek üzere en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ile toplantı yapmayı umut ettiklerini dile getirdi. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı."

Deere, Trump ile Macron’un bölgesel konuları da ele aldığı bilgisini paylaştı.

Trump, salgına ilişkin yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle DSÖ’yü, "Çin’in oyuncağı" olmakla suçlamıştı.

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