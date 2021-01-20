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Dünya ABD Başkanı Trump'tan flaş karar! Giderayak af çıkardı
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş karar! Giderayak af çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine saatler kala 143 kişi hakkında af ve ceza indirimi kararı çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:54:00 -
ABD Başkanı Trump'tan flaş karar! Giderayak af çıkardı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Trump, görevinin bitmesine saatler kala 73 kişi için af çıkardı. Buna ek olarak 70 kişinin de cezasını hafifletti.

Trump'ın giderayak kendisine ailesine özel af çıkartacağı iddia edilmişti. Ancak Trump'ın af çıkardığı isimler arasında herhangi bir aile üyesi bulunmuyor. Af çıkarılanlar arasında Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani de yok. Giuliani, Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarını yöneten isimlerden biriydi.

Bannon'ı iki rapçiye ve eski belediye başkanını affetti

ABD Başkanı'nın eski danışmanı ve baş stratejisti Steve Bannon listede yer aldı. Bannon'ın üzerinde yolsuzluk suçlaması var ve hala bu konudan aklanmamıştı. Hakkında hazırlanan iddianameye göre Bannon, 2016 yılındaki seçim kampanyasında toplanan 25 milyon dolardan yüz binlerce doları kendi şahsi işleri için harcadı. Suçlamaları kabul etmeyen Bannon'ın yargılamasına devam ediliyordu.

Trump ayrıca, silah taşıma kanunlarını deldikleri için yargılanan rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile yolsuzluk suçlamaları ile 28 yıl hapis cezası alan Detroit'in eski Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick için de af çıkardı.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ve ABD devletinin bilgilerini sızdırmakla suçlanan Edward Snowden listede yer almandı.

Trump geçtiğimiz günlerde eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için de af çıkarmıştı.

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