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ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama! 'Kaşıkçı'nın acı çektiği tapeyi dinlemek istemiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, American FOX kanalına, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

18 Kasım 2018 Pazar 17:58
ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama! 'Kaşıkçı'nın acı çektiği tapeyi dinlemek istemiyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın tapesi hakkında bir açıklama yaptı.

AFP'de yer alan habere göre Trump, "Kaşıkçı'nın acı çektiği tapeyi dinlemek istemiyorum" dedi.

Amerikan Fox kanalına konuşan Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin tapesi hakkında kapsamlı biçimde bilgilendirildiğini fakat tapeyi dinlemek istemediğini söyledi. Trump, tapenin acı dolu ve korkunç olduğunu, son derece şiddet dolu, saldırgan ve berbat olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 17:58
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  3. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  4. Kaşıkçı cinayetinin tapeleri
  5. ABD
  6. Suudi Arabistan
  7. Flaş açıklama

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc22 dk önce
    Parmagi oldugu ve ishin kenarindan da olsa icinde oldugundean veya yazilan kötü senaryo ile tekrar yüzlesmek istemiginden dir.
  • Mesut SarpMesut Sarp33 dk önce
    Cok sanki Trampın cekilen acı umurundaydı. O şimdi bu olayı kullanarak nasıl yüz milyar dolar sızdırışın peşinde, ne derler dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Bu iş Reizin işi degil...
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