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ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşi bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

23 Haziran 2019 Pazar 17:29
ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prens ile yaptığı telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine değinmediklerini o konuda konuşmadıklarını ifade etti.

"FBI çok güçlü soruşturuyor"

Kaşıkçı cinayetinin FBI tarafından soruşturulması gerektiğiyle ilgili gelen soruya Trump, "FBI Kaşıkçı cinayetini çok güçlü bir şekilde zaten soruşturuyor" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:29
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
  3. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  4. açıklama
  5. ABD
  6. Suudi Arabistan

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