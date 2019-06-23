ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prens ile yaptığı telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine değinmediklerini o konuda konuşmadıklarını ifade etti.

"FBI çok güçlü soruşturuyor"

Kaşıkçı cinayetinin FBI tarafından soruşturulması gerektiğiyle ilgili gelen soruya Trump, "FBI Kaşıkçı cinayetini çok güçlü bir şekilde zaten soruşturuyor" dedi.