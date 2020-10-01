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Dünya ABD Başkanı Trump'tan 'canlı yayın' kurallarına tepki
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan 'canlı yayın' kurallarına tepki

ABD Başkanı Donald Trump ve demokrat rakibi Joe Biden arasında yaşanan 'canlı yayın' krizinin ardından organizasyon sahibinin yeni kurallar getirilmesi bekleniyor. Ancak Trump, yeni kurallara tepki göstererek 'Üçüncü canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:50:00 - 2020-10-01 22:54:41
ABD Başkanı Trump'tan 'canlı yayın' kurallarına tepki

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden'ın yaptıkları 'canlı yayın' tartışmaları devam ediyor. Ülkede büyük bir krize dönen 'canlı yayın' için yeni kararlar alınması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yapılması beklenen kararlarla ilgili Trump, "Geçen sefer kolaylıkla galip gelmişken, Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD) ikinci ve üçüncü canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?" ifadesini kullandı.

Trump-Biden canlı yayın etkisi sürüyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimler yaklaşırken salı akşamı Trump ve Biden arasında yapılan ve iki adayın sıklıkla birbirinin sözünü kesmesiyle "kaos" ortamına dönüşen canlı yayın tartışmasının etkileri hala devam ediyor.

Söz konusu tartışmanın ardından oluşan rahatsızlıklar nedeniyle, tartışmaların organizasyonunu üstlenen CPD'nin 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yapılacak tartışmalar için yeni kurallar üzerinde çalışmaya başlamasına Trump'tan tepki geldi.

Trump'tan 'canlı yayın' kurallarına tepki

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen sefer kolaylıkla galip gelmişken, CPD'nin ikinci ve üçüncü canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?" ifadesine yer verdi.

İşte alınması beklenen yeni kurallar

Trump ile Biden arasındaki ilk tartışma, Trump'ın sürekli araya girerek rakibi Biden'ın sözünü kestiği, Biden ve Trump'ın birbirlerini dinlemeden aynı anda konuşarak karşılıklı suçlamalara yanıt verdikleri anların yoğunluğu nedeniyle yorumcular tarafından "kaotik" olarak nitelendirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre komisyon, moderatörün gerektiğinde konuşmacıların mikrofonlarını kapatabilmesi dahil bir dizi önlem üzerinde çalışıyor.Konuşmacılardan birinin diğerinin sözünü kesmesi halinde karşı tarafa ilave süre verilerek cezalandırılması, komisyonun değerlendirdiği önlemler arasında bulunuyor.

Öte yandan tarafların konuşma sürelerini kullanmalarının ardından karşılıklı tartışmanın teşvik edildiği münazara tarzındaki kısımların formattan tamamen çıkarılması da gündemde.

 

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