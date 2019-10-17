ABD Başkanı Trump'tan ABC'ye 'yalan haber' tepkisi ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu, "YALAN HABER!" notuyla paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi göstermesine "YALAN HABER!" ifadesiyle tepki gösterdi. Trump, Twitter hesabından, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu paylaştı. Başkan Trump videoyu paylaşırken "YALAN HABER!" notunu düştü. ABC'nin söz konusu videosuna önceki gün de tepki gösteren Trump, olayı "skandal" olarak nitelendirmişti. Görüntüleri "Suriye'de kıyım" diye sundular Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

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