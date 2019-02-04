0553 313 94 23

ABD Başkanı Trump'a şok tepki: İran için bizden izin almadı

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ülkedeki Amerikan askerlerine verdiği "İran'ı izleme" görevine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Salih, " Trump, İran'ı izlemek için bizden izin almadı" dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:49
ABD Başkanı Trump'a şok tepki: İran için bizden izin almadı

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ABD BaşkanıDonald Trump'ın ülkedeki Amerikan askerlerinin "İran'ı izleme" görevine ilişkin olarak kendilerinden herhangi bir izin almadığını söyledi.

Berham Salih, Trump'ın sözlerini "tuhaf" bulduğunu, Irak topraklarının komşu bir ülkeye saldırı için kullanılamayacağını belirtti.

Salih, ABD ve Irak arasındaki anlaşmanın, Amerikan askerlerinin kendilerine "terörle mücadelede" yardımcı olmak için ülkelerinde bulunmalarını öngördüğünü hatırlattı.

Irak Cumhurbaşkanı ayrıca ülkedeki ABD askerlerinin sayısına ve görevlerine ilişkin bir bilgilendirme beklediklerini söyledi.

Berham Salih bu açıklamaları, başkent Bağdat'ta katıldığı bir forumda yaptı.

'ABD güçlerinin çıkarılması için Meclis'ten yasa çıkaracağız'

Irak'ta, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi ise "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için Meclis'ten yasa çıkaracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Irak'taki Amerikan askerlerini geri çekmeyeceğini söylemişti.

Donald Trump buna gerekçe olarak, "İran'ı izleyebilmeleri" gerekmesini göstermişti.

Suriye'deki 2 bin Amerikan askeri yakında Irak'ın Anbat vilayetindeki Ein Esad Üssü'ne gidecek.

Trump üssü Aralık ayında ziyaret ettiğinde, Ein Esad'ın DEAŞ'la mücadele için kullanılacağını söylemişti.

BBC

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:49
  1. Donald Trump
  2. Berham Salih
  3. ABD
  4. Irak
  5. İran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkede ağır bilanço! 900'den fazla ölü
    1. Ülkede ağır bilanço! 900'den fazla ölü
    2. Babel'den Tolgay'a mesaj! Birbirlerine..
    3. Benzine 6 kuruş zam
    4. Parejo, 2022'ye kadar Valencia'da
    5. Modern binaya taşınsalar da..
    6. Dr. Ercan Varlıbaş yeniden BİYOSAD..
    7. Celal Doğan hangi partiden aday Celal..
    8. Merkel'den Brexit açıklaması
    9. ALS, SMA ve MS hastaları için kuruluyor
    10. GÜNCELLEME - Bebek'te tekne yangını
    11. Merakla beklenen özellik sonunda..
    12. Altının kilogramı 220 bin 500 liraya..
    13. S.Arabistan idama mahkum etti! Türkiye..
    14. İstanbul'da köprüler mavi ve turuncuya..
    15. TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti..
    16. Yıldırım, okul arkadaşları ve..
    17. Erzurumspor, Başakşehir maçı..
    18. Fransızlar yazdı: Türkiye ile Batı..
    19. İran yargısından özel ticari..
    20. Yarın (5 şubat) Akdeniz Bölgesi'nde..
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor