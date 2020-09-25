ABD Başkanı Trump: Yüksek Mahkeme kararına uyacağım

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimleri Joe Biden'ın kazanması durumunda kararı kabul edeceğini açıkladı.

'Olacaklara bakacağız' demişti

ABD Başkanı Donald Trump'a, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci tarafından "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusu yöneltmiş, Trump, ise bu soruya, "Olacaklara bakacağız." yanıtını vermişti.

Trump'ın verdiği bu cevap ülke genelinde tartışmalara neden oldu. Ülke kamuoyunda, Joe Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik görüşler ortaya çıktı.

Trump seçimlere uyacağını söyledi

Bu tartışmalar devam ederken Brian Kilmeade'in Fox News Radio'da sunduğu programda kendisine tekrar aynı soru soruldu. Trump, Biden'ın kazanması durumunda Yüksek Mahkemenin kararına uyup uymayacağının sorulması üzerine, "Evet, ben buna uyarım." yanıtını verdi.

Öte yandan seçimlerde birçok seçmenin evine postayla oy pusulası gönderilmesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Seçimler sonuca bağlanana kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi." şeklinde konuştu.



