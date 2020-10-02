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Dünya ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı
Dünya

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:29:00 -
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump Twetter hesabından yaptığı açıklamada, " First Lady ve benim  Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecini hemen başlatacağız. Bu süreci birlikte atlatacağız." Dedi. 

Beyaz Saray açıklaması "Başkanın sağlığı yerinde"

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın doktoru Sean Conley, söz konusu testlerle ilgili resmi açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Trump ve eşi Melania Trump, son Kovid-19 testlerinin pozitif olduğu bilgisi verildi, "Şu anda hem Cumhurbaşkanı hem de First Lady iyi durumda ve ikisi de Beyaz Saray'daki evlerinde karantinada kalacaklar.

Trump, geçtiğimiz günlerde danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecini başlatacağını duyurmuştu.

Trump'ın yakın danışmanlarından biri olan Hicks, son zamanlarda ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde en çok yanında bulunan isimlerinden biriydi.

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