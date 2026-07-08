ABD Başkanı Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler ve eşleri onuruna resmi akşam yemeği verdi. Liderlerin bir araya geldiği programda ikili temasların yanı sıra Türkiye'nin zengin mutfağından seçilen lezzetler de konuklara ikram edildi.

"10 DEĞİL, BELKİ 12 PUANLIĞI HAK EDİYOR"

Trump, programın ardından yaptığı açıklamada, "Çok teşekkür ederim. Harika toplantılar gerçekleştirdik. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir akşam yemeği yedik. Ve gerçekten 10 puanlıktı, hatta belki 12'ydi. Her şey çok güzeldi. Çok verimli toplantılar yaptık. Özellikle Türkiye ile ticaret konusunda." ifadelerini kullandı.

Trump'ın övgüyle bahsettiği akşam yemeğinde Türk mutfağından seçkin lezzetler sunuldu. Menüde ikram olarak taş fırın pidesi, Trabzon tereyağı ve Hizan balı yer aldı.

Ara sıcakta, kavrulmuş Denizli yoğurtlu ve tütsülenmiş Ayas domates salçalı mantı servis edildi.

Ana yemekte ise ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanmış Trabzon tereyağı ile közlenmiş patlıcan ve morel mantarlı firik pilavı konukların beğenisine sunuldu.

TİCARET VURGUSU YAPTI

Trump, açıklamasında yalnızca akşam yemeğini değil, Türkiye ile gerçekleştirilen temasları da değerlendirdi. Görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirten ABD Başkanı, özellikle iki ülke arasındaki ticari ilişkiler konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.