ABD Başkanı Trump: Muazzam para kaybediyorum

Kendisinin ABD Başkanlığı koltuğunda oturmasından sahibi olduğu şirketlerin her türlü istifade ettiği suçlamalarını reddeden Trump, tam tersine, memlekete hizmet aşkı yüzünden tüm zamanların en büyük kaybedenlerinden biri haline geldiğini savundu.

Yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'ın başı olarak girdiği 2016 başkanlık seçimlerinden aşırı sağcı söyleminin de etkisiyle muzaffer çıkmış Donald Trump, çok dertli.

Etik uzmanlarının tavsiyelerine uyup sahibi olduğu işletmeleri satmak yerine kontrolü iki oğlunun başkanlığını yaptığı bir vakfa devreden ve her an geri alabilecek pozisyonda tutan Trump'a, The New York Times gazetesine verdiği röportajda, başkanlık koltuğundaki ilk iki yılında yaklaşık 1400 çıkar çatışmasına neden olduğu gibi saptamalar hatırlatıldı.

"Neyse ki paraya ihtiyacım yok"

Kendisinin ABD Başkanlığı koltuğunda oturmasından sahibi olduğu şirketlerin her türlü istifade ettiği ve karlarına kar kattığı suçlamalarını reddeden Trump, "Beyaz Saray'da ABD'ye hizmet ettiği için muazzam miktarda para kaybettiğini" söyledi.

"Bu işi yaparken muazzam miktarda para kaybettim. Mesele para değil, bunun (ABD Başkanlığının) tüm zamanların en büyük kaybedenlerinden biri olması" diyen Trump, "Neyse, çok şükür, bildiğiniz gibi paraya ihtiyacım yok" diye eklemeyi ihmal etmedi.

"Kaybım inanılmaz boyutlarda"

Açıklamalarının devamında, New York Times muhabirlerini ağırlamakta olan Oval Ofis'teki ABD Başkanı sıfatıyla 'tüm zamanların en büyük kaybedenlerinden biri' olduğunun altını çizen Trump, şunları söyledi:

"Ama diyorlar ki, bimem ne ülkesinden bilmem kim otelde kalmış. Ben de 'evet, öyle' diyorum. Ama kaybediyorum, yani rakamlar inanılmaz boyutlarda."

Lakin şirketlerinin karda mı yoksa zararda mı olduğunu gösteren somut bir rakam vermedi.

"2020 yılında yine adayım"

Bu sözler, 'yoksa 2020 başkanlık seçimlerinde aday olmamayı mı düşündüğü' sorusunu akıllara getirdi, ama Trump bu ihtimali kesin dille reddedip "Bu işi (ABD Başkanlığı) seviyorum… Bilmiyorum, sevmeli miyim, ama bunu yapmayı seviyorum" dedi.

Trump'la ilgili çıkar çatışması suçlamaları içinde apaçık göze batanı, dünya liderleri ile uluslararası lobicilerin Trump oteller zincirlerini ikinci adres belleyip adeta ihya etmeleri.

Geçmişte yıllık en az 30 milyon dolar kişisel geliri bulunan Trump, ABD Başkanı olduğu için elde ettiği yıllık 400 bin dolarlık geliri hayır işlerine bağışlıyor.