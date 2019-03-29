ABD Başkanı Trump, kuklası Sisi ile görüşecek
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Mısır'daki ABD kuklası Abdülfettah es-Sisi'yi ağırlayacağı bildirildi.29 Mart 2019 Cuma 18:36
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi ağırlayacağı bildirildi.
Beyaz Saray yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile 9 Nisan'da Beyaz Saray'da görüşeceği belirtildi.
Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'yi 9 Nisan 2019 tarihinde konuk edecek." ifadesi kullanılırken, Trump ve Sisi'nin ABD ve Mısır arasındaki askeri, ekonomik ve terörle mücadelede iş birliği konularını ele alacakları kaydedildi.
Trump, Eylül 2018'de, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı Lotte New York Palace otelde Sisi ile bir araya gelmişti.
Muhammed Mursi hala hapiste
Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hala hapiste tutuluyor.
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