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ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlemeye dayanamadı

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülürken alınan ses kayıtlarının 'şiddet dolu, vahşice ve korkunç' olduğunu söyleyerek dinlemek istemediğini açıkladı.

18 Kasım 2018 Pazar 20:47
ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlemeye dayanamadı

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarını dinlemek istemediğini açıkladı.

Konuyla ilgili basın mensuplarına mülakat veren Trump, “Çünkü işkence kaseti, korkunç bir kaset. Şiddet dolu, vahşice ve korkunçtu” diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesinde kendilerine yalan söylemiş olup olmadığını soran gazetecilere Trump, “Bilmiyorum, gerçekten kimlerin ne bildiğini, ne yaptığını ancak bunu söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.

Rapor yayınlanacak

Başkan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak Pazartesi ya da Salı günü erken saatlerde "tam bir rapor" yayınlayacağını söyledi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkililerinin, Suudi Prens Muhammed Bin Salman'ın Kaşıkçı’nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi Konsolosluğunda ölüm emrini verdiği iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise açıklanan raporları yalanlamıştı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 20:47
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Donald Trump

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