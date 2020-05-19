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ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 06:31:41 -
ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıkladı.
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