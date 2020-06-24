ABD Başkanı Trump: Birisi 19'un ne olduğunu söyleyebilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinde inşası devam eden Meksika sınırı duvarı ziyaretinin ardından, Phoenix kentinde gençlere hitap etti.

Ülkedeki gösterilerde çeşitli kişilerin heykellerinin yanı sıra en son Beyaz Saray önündeki Jackson'ın heykelinin hedef alınmasına tepki gösteren Trump, "Bunların birçoğu, zengin ve şımarık insanlar. Birçoğu o heykellerdeki kişileri tanımıyor bile." dedi.

"Kovid-19 nedir, birisi 19'un ne olduğunu söyleyebilir mi?"

Öte yandan Kovid-19 salgınının, ekonominin en iyi olduğunu dönemde, Çin'den geldiğini belirten Trump, "Bu virüse birçok isim verilebilir. Kovid-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19'un ne olduğunu söyleyebilir mi? Bu bir isim değil. Bunu Çin virüsü olarak adlandırabiliriz. Kung Flu diyebiliriz, Vuhan virüsü diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Heykel ve anıtlara saldıran kişilere hoşgörü gösterilmeyeceğini belirterek "10 yıl hapis, bence uzun bir süre." ifadesini kullandı.

Demokrat kesimin, ülkedeki polis şiddetine tepki olarak polis teşkilatlarının dağıtılması ya da fonlarının kesilmesi önerilerine de karşı çıkan Trump, "Demokratların 'polise fonu kesin' sözlerini duyunca, 'tamam seçimleri ben kazandım' dedim." diye konuştu.

"Uzaktan oylama"ya karşı çıktı

Öte yandan Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde "uzaktan oylama" tartışmalarıyla ilgili, Demokratların virüsü, seçimde "hile yapmak için" kullandığını öne sürdü.

"Uzaktan oylama" sisteminde birçok aksaklık bulunduğunu, seçime kadarki sürede bunların giderilmesinin imkansız olduğunu belirten Trump, "Uzaktan oylama kullanılırsa, bunun tarihimizde en çok yolsuzluğa sahne olan seçim olacağını düşünüyorum. Bunun olmasına izin veremeyiz." dedi.