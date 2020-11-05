ABD başkanı kim oldu, kim kazandı?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) başkanlık seçimlerinde kimin kazandığı merak ediliyor. Sık sık sorulan sorular ise ABD (Amerika) başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? şeklinde... İşte detaylar...

ABD Başkanı belli oldu mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi başladı. Milyonlarca kişi oylarını kullandı ve başkanını seçiyor. Joe Biden ile Donald Trump'ın yarıştığı seçimde heyecan had safhaya çıkmış durumda...

Resmi olmayan sonuçlara göre:

19.35: Philadelphia'da oy sayımı geçici olarak durduruldu.

19.17 : Biden’ın kampanya yöneticisi Nevada’da hala kazanmayı umduklarını, zaferin yakın olduğunu söyledi.

Pensilvanya’da Trump’a yaklaştıklarını bildiren yönetici, şu anda 254 delegeye sahip olduklarını, Arizona’da ise tam sayımın bitmesinin biraz daha süreceğini belirtti.

19.10 : Trump, Twitter'dan "Pensilvanya'da büyük yasal bir zafer kazandık" dedi.

NBC'ye konuşan Hobbs, oy sayımının ne zaman biteceğine ilişkin bir tahmini olmamakla birlikte, Perşembe günü bir güncellemeyi duyurabilmeyi umduğunu kaydetti.

Hobbs, ABC'ye yaptığı başka bir açıklamada ise iki adayın oyları arasındaki farkın "yeniden oy sayımı yapmakla kapanabilecek kadar az olacağını beklemediğini" söyledi.

Yasalara göre eğer iki aday arasındaki fark toplam oyların yüzde 0,1'ine eşit ya da daha az ise yeniden sayım yapılabiliyor.

17.05 : Sonucu belirleyecek eyaletlerde oy sayımı devam ederken, Donald Trump ekibinin bazı eyaletlerde oy sayımlarının durdurulması yönündeki çağrısına karşı, Joe Biden ekibi "Tüm oyları sayın" sloganını öne çıkarıyor.

Biden ekibinin 5 Kasım sabahı Twitter üzerinden yayınladığı ilk mesaj "Tüm oyları sayın" oldu. Sokaklarda bir araya gelen Demokrat Parti seçmenleri de aynı sloganı yazdıkları dövizlerle seçim sonuçlarını bekliyor.

18.45: Trump ekibinin başvurusu üzerine, Pensilvanya’daki istinaf mahkemesi seçim gözlemcilerinin oy sayımını yakından takip etmesine izin verilmesine karar verdi.

18.35 : Trump’ın kampanya danışmanı Jason Miller, Pensilvanya’da daha önce sayılan oylarla ilgili ek yasal hamleler beklediğini söyledi. Miller, Nevada'yla ilgili de yasal girişimleri olacağını duyurdu. Danışman, Cuma akşamına kadar Trump'ın başkanlığının netleşeceğini belirtti.

18.10 : Trump bir tweet daha atarak "Seçimden sonra gelen oylar sayılmayacak" dedi. Twitter bu paylaşıma "uyarı" etiketi koydu.

17.50 : Başkan Trump ve seçim ekibi, en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde basın toplantısı düzenleyecek. Yazılı açıklamada, basın duyurusunun yerel saatle 08.30'da (TSİ 19.30) gerçekleşeceği belirtilidi.

Altı delegesi bulunan Nevada'da şimdiye kadar oyların yüzde 86'sı sayıldı. Demokrat aday Joe Biden yüzde 49,3, Trump yüzde 48,7 oy alırken, fark halihazırda sekiz bin.

17.20 : ABD Başkanı Trump, Twitter'dan "Oy sayımını durdurun" açıklaması yaptı

17.10 : Seçim sonuçlarını belirleyebilecek eyaletlerden Arizona'da Eyalet Sekreteri Katie Hobbs, sayılması gereken 450 binden az oy pusulasının kaldığını, bunun yaklaşık 300 bininin eyaletin en kalabalık bölgesi olan Maricopa'dan geleceğini bildirdi.

16.20 : New York Southampton'daki üniversite kampüsünde yer alan oy kullanma bölgesinde çalışan en az 10 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Koronavirüs bulaştığı tespit edilen kişilerin temas ettiği onlarca kişinin kendilerini izole etmeleri istendi.

Hastalandığı tespit edilenlerden altısı, Stony Brook Üniversitesi kampüsündeki oy kullanma alanlarında çalışan sandık görevlileri.

ABD'de seçim sonuçlarının sayılmaya başlandığı Çarşamba günü, 18 eyalette rekor düzeyde koronavirüs hastasının sağlık kuruluşlarına başvurduğu duyuruldu.

Ülkedeki günlük koronavirüs vaka sayısı Çarşamba günü ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

15.35 Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, oy sayımlarının devam ettiği ABD seçimleri için değerlendirmelerde bulundu. Bir dönem ABD’de yaşayan Ardern, demokrasinin üstün geleceğine dair inancının olduğunu söyledi. Ardern, hem Donald Trump hem de Joe Biden ile de serbest ticaret görüşmelerini ilerletmeye dair çalışmalara hazır olduğunu da dile getirdi.

14.55 ABD seçimlerinde Arizona'dan gelen son verilere göre, Donald Trump ile eyalette yarışı önde götüren Joe Biden arasındaki fark azalıyor.

Eyaletin en kalabalık bölgesi olan Maricopa County’de Çarşamba gecesi ve Perşembe sabahı 140 binden daha fazla oy pusulasının sonuçları açıklandı.

Elde edilen sonuçlara göre Maricopa County'de Biden, Donald Trump'ın 74 bin 514 oy önünde. Bu bir önceki sonuçlardan 11 bin daha az. Eyalet çapında ise Biden şu anda yaklaşık 68 bin farkla önde.

13.50 : Rusya'dan ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimine ilişkin yapılan ilk açıklamada, ekonomiye dikkat çekildi. Kremlin sözsücü, belirsizliğin şimdiye kadar küresel ekonomiye olumsuz etki ettiğini belirterek, belirsizliğin endişe yarattığını vurguladı. Sözcü, seçime ilişkin başka bir değerlendirme yapmaktan ise kaçındı.

13.45 : Oy sayımının hala devam ettiği ABD başkanlık seçimlerinde mevcut oy oranları değişmezse, Joe Biden 270 delegeyi toplamayı başararak ABD'nin yeni başkanı olarak ipi göğüsleyebilir.

Mevcut oy oranlarıyla Seçici Kurul için Joe Biden 270 delege toplarken, rakibi Donald Trump 268 delegede kalıyor.

Öte yandan Donald Trump'ın kampanya ekibi birçok eyalette sonuçlara itirazda bulunuyor.

Trump ekibinin yargı süreci başlatacağı eyaletler, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ve Georgia. Bu eyaletlerden Wisconsin ve Michigan'da Biden ipi göğüslerken, Georgia ve Pennsylvania'da Trump yarışı önde götürüyor.

13.35 : CNN International, seçimin üstünden iki gün geçmesine rağmen kimin kazanacağına dair henüz bir tahmin yapamadığını bildiriyor.

Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, Kuzey Carolina ve Pennsylvania'nın netleşmediğini bildiren uluslararası kanal, oy sayımının sürdüğünü aktarıyor.

12.45 : Rusya medyası ve politikacıları ABD seçimlerini yakından izliyor.

Bir Rus milletvekili seçimlere, "Bir süper gücün battığını izlemek büyüleyici" tepkisini verdi.

Rusya'da gücü elinde bulunduran insanların bir kısmı ABD'deki karışıklığın, mahkeme sürecinin ve seçim sonrası yaşananların Moskova lehine olacağını düşünüyor.

Jeopolitiği sıfır toplamlı bir oyun olarak görüyorlar; eğer rakibiniz zayıfsa siz güçlüsünüz demektir.

Eğer ABD birleşemezse Rusya'ya yaptırım uygulanmasının daha düşük bir ihtimal olduğu fikrindeler. Ancak herkes bu görüşü paylaşmıyor.

ABD'nin istikrarlı bir seyir izlemesi ve güçlü bir ABD başkanıyla ilişkilerin düzeleceğini düşünenler de var.

11.32 Arizona eyaletinin Maricopa bölgesinde, Cumhuriyetçi Parti'nin destekçileri oy sayımının sürdüğü bir merkez dışında toplandı.

Sayım merkezine giren bazı göstericiler dışarı çıkarıldı. Yetkililer polisten yardım istedi. Merkezde oy sayımı sürüyor.

10.32 ABD Başkanlık Seçimleri'ne olan rekor katılım, Demokrat aday Joe Biden'ın ABD tarihindeki diğer tüm başkan adaylarından daha fazla oy almasını ve Barack Obama'nın 2008 oy rekorunu kırmasına sağladı.

Şimdiye kadar aldığı 70 milyonu aşkın oyla, eski Başkan Yardımcısı Biden, Obama'nın 69 buçuk milyonluk oyunu geride bırakmayı başardı.

ABD Başkanı Donald Trump da Hillary Clintonile başkanlık yarışına girdiği 2016'da 62.9 milyon oy almıştı. Trump da oy sayısını artırdı ve şimdiye dek 67 milyon oy almayı başardı.

10.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Pennsylvania'da Trump'ın oğlu Eric ve gelini Lara Trump'ı da yanına alarak bir basın toplantısı düzenledi. Seçim sonuçlarını ulusal ölçekte dava edebileceklerini belirten Giuliani, şu açıklamayı yaptı:

"Davayı burada sürdürdüğümüz gibi ikinci bir federal dava da açacağız. Ulusal anlamda sonuçları mahkemeye taşıma konusunu da yakından değerlendireceğiz. Wisconsin'de bunu kesinlikle yapacağız. Demokrat Parti'nin seçim sahtekarlıklarını tam anlamıyla ortaya koymak için ulusal çapta bir dava oldukça muhtemel. Bu daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor."

Delege sayısı önemli

ABD vatandaşları bugün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimlerinde koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy verme işlemi daha önce başlamıştı ve bugün devam eden oy verme işlemi ise sandık başında fiziki olarak seçmenlerin oy vermesini kapsıyor. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.