ABD başkanı kim oldu son dakika | ABD 3 Kasım’da 59. başkanını seçmek için oy vermeye başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle 100 milyonu aşkın kişi posta yoluyla oy kullandı. Peki, ABD başkanı belli oldu u?

ABD başkanı kim oldu? | ABD başkanı belli oldu mu?

Milyonlarca kişi ABD başkanının kim olduğunu merak ediyor. ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı açıklandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.