ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden Covid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra, eşi First Lady Jill Biden da koronavirüse yakalandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, nezle benzeri semptomlar gösteren Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Öte yandan Jill Biden'ın iki doz aşının üzerine iki doz hatırlatıcı aşı olduğu hatırlatıldı.

Biden negatife dönmüştü

ABD Başkanı Joe Biden yakın zamanda koronavirüse yakalanmış, son yapılan testin negatif olduğu açıklanmıştı. Biden'ın, koronavirüsü atlattıktan sonra ABD’de yaptığı bir konuşmada 50 saniyede defalarca kez öksürmesi ise dikkat çekmişti.